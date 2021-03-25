«Где мои 16 тыщ?» – с таким вопросом-лозунгом работники театров вышли на митинг-перформанс под стены Харьковской облгосадминистрации. Люди требовали выплатить зарплату и вернуть предусмотренные законом надбавки. Это не последняя акция – 27 марта, в Международный день театра, они намерены дать концерт на площади Свободы.

Денег хватит до середины апреля



Слова чиновников не отвечают действительности

На грани катастрофы

Сотрудники театров возмущены задержкой в выплате зарплаты и недофинансированием. Выделенных на последней сессии облсовета денег хватит на оплату труда до середины апреля. Потребность в дофинансировании театральных заведений на 2021 год составляет 205,6 миллиона гривен с учетом надбавок за академичность, выслугу лет, звания и т. д. При этом 196 млн грн предусмотрено именно на заработную плату, остальное – на частичное покрытие коммунальных услуг и арендной платы. Последней каплей, которая вывела людей на улицу, стало высказывание председателя ХОГА Айны Тимчук, которая после сессии облсовета заявила со ссылкой на данные Департамента финансов, что в харьковских театрах средняя зарплата достигает 16,5 тысячи гривен. А это абсолютно не отвечает истине.«Где мои 16 тыщ?» – именно с таким вопросом вышли на акцию протеста под стены облгосадминистрации сотрудники театра кукол имени Афанасьева, русского драматического театра имени Пушкина, театра музыкальной комедии, украинского драматического театра имени Шевченко, театра для детей и юношества, областной филармонии.– Почему мы должны выпрашивать свое? – недоумевает главный режиссер Харьковского академического русского драматического театра имени А. С. Пушкина Ольга Турутя-Прасолова. – Вместо того чтобы идти на репетицию, стою здесь. Вынуждена выпрашивать свою зарплату. И это в XXI веке.По словам сотрудников театров, денег, которые им выделили депутаты, хватит разве что до середины апреля.– Намедни кинули кость – отдали то, что должны были дать еще в январе, – говорят участники акции. – Наши театры не получают денег ни на постановки, ни на коммунальные платежи, ни на премии.Работники искусства требуют, чтобы в бюджете вместо пункта «поддержка театров» было прописано именно финансирование.– Мы требуем, чтобы это была не брошенная подачка, а срочно пересмотренный бюджет. Если прочесть предвыборные программы депутатов, то буквально в каждой есть пункт о развитии и поддержке культуры. Самое время им об этом вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то пора с ними ознакомиться, – говорит актер и режиссер, заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасичник.И только представители Блока Светличной «Разом!» в облсовете выступили категорически против изменений в бюджет 2021 года, которыми, собственно, и урезали финансирование в сфере культуры.Степан Пасичник отметил, что Айна Тимчук должна опровергнуть информацию о высоких заработках в сфере культуры, поскольку озвученные данные не соответствуют действительности.– Театр всегда находился в положении попрошайки. А теперь это стало последней каплей, что и вывело нас на улицу, – добавляет Степан Пасичник.Время от времени актеры бурными аплодисментами приглашали главу области выйти на разговор и передали для нее именное приглашение со словами: «Если Айна не идет в театр, то театр идет к Айне». Однако губернатор в привычной для нее манере проигнорировала людей.К митингующим вышел заместитель губернатора Антон Деньгуб, который заверил, что задолженность работникам театров была погашена еще 15 марта. Однако дать четких пояснений, что ждет людей в апреле, он не смог.– 15 марта, в пятницу, средства за февраль и частично за март были выплачены. За март был аванс. Остальное мы выплатим – на это средства есть, – заверил чиновник.Со временем выяснилось, что его слова не отвечают действительности – задолженность по зарплате погасили не всем театрам, о чем сотрудники написали в соцсетях.С озвученной же Айной Тимчук цифрой – 16,5 тысячи гривен, которая уже стала мемом, – в облгосадминистрации пока разбираются, и опровергать не готовы.– Я не могу комментировать слова главы области, – признался Антон Деньгуб. – Директор Департамента финансов (с чьих слов и возникла цифра 16,5. – Прим. ред.) сейчас на больничном. Информация проверяется. Как только человек выйдет на работу, мы сделаем соответствующее заявление.Актеры говорят, что планируют выйти на акцию протеста снова – 27 марта, в Международный день театра, на площади Свободы организуют концерт.Актеры харьковских театров и учреждений культуры написали открытое письмо министру культуры и информационной политики Украины.«Просим обратить внимание на тот вопиющий факт, что театры Харькова, которые подчинены областной государственной администрации и финансируются из бюджета области, страдают от катастрофического недофинансирования, – отмечается в письме. – Мы на грани катастрофы! Артистам нечем оплачивать коммунальные услуги и кредиты! Скоро будет не за что покупать еду! Мы вынуждены будем или погибнуть от голода, или искать себе другую работу, хотя мы честно получили свою профессии и радовали своим творчеством зрителей не только в Харькове, но и по всему миру, получая за это среднюю зарплату в размере чуть более шести тысяч гривен».Ссылаясь на украинское законодательство, сотрудники театров выдвинули требования по своевременной оплате их труда и выплате причитающихся надбавок за выслугу, звания, добросовестный труд и другие заслуги.«Надеемся, что вы услышите наш крик отчаяния, ведь без помощи со стороны руководителей страны Харьков, а за ним и вся Украина, может остаться без театров, которые являются носителями культуры и хранителями нашего культурного наследия!», – говорится в документе.Письмо подписали около 150 актеров и работников различных театров и учреждений культуры Харькова.