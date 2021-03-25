Врач Людмила Лапа рассказала в интервью о симптомах, которыми провялятся наступление простуды, – это чихание, першение горла, заложенность носа, ощущение слабости. На этой стадии некоторые меры помогают остановить инфекцию, не дав перерасти в серьезную болезнь, сообщила медик.

Лапа рассказала о пользе тепловых процедур, так что одной из спасительных мер на стадии наступления простуды является принятие приятно горячей ванны вечером.Затем следует выпить теплый чай с лимоном, а также раньше лечь спать, поскольку продолжительный сон помогает организму сохранить нужные для борьбы с инфекцией силы.Специалист добавила, что «также можно промыть нос и прополоскать горло физраствором, добавив к нему какой-нибудь антисептик: диоксидин или флуимуцил, чтобы избавиться от воспалительного процесса в носоглотке».В течение следующего дня медик также советует избегать переохлаждения. Кроме того, важно хорошо питаться, а рабочие нагрузки следует ослабить.Также, заметила Людмила Лапа, определенную помощь может оказать прием витамина С, хотя слишком полагаться на это средство не стоит.