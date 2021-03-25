Пассажиры рейса, который прибыл в Украину из Египта, вынуждены оставаться в аэропорту.

Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале Харьков NOW.Коллапс в аэропорту возник из-за новых правил въезда в Украину. Если раньше тесты и режим изоляции были обязательными условиями только для пассажиров, которые прилетели из стран "красной" зоны, то теперь туристам необходимо провести на самоизоляции 14 дней вне зависимости от страны, из которой они прибыли.Пассажирам, прибывшим из Египта, пришлось в зоне прилета спешно устанавливать на смартфоны приложение "Дій вдома". Посредством него туристы смогут зарегистрироваться на принудительную 14-дневного изоляцию и только после этого им позволят покинуть аэропорт.Как сообщили в пресс-службе Харьковского аэропорта, такие нововведения начали действовать из-за постановления Кабмина от 22 марта, в котором говорится о том, что все украинцы, которые прибывают из-за границы, должны иметь отрицательный тест ПЦР на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Путешественники, которые не сдали тест, должны пройти принудительную 14-дневную самоизоляцию через приложение "Дій вдома". Чтобы завершить ее досрочно, можно сделать ПЦР-тест на коронавирус в аккредитованных учреждениях — и после получения негативного теста ограничения будут сняты.