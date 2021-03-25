Ссора произошла на улице Библика 24 марта около 14:00. Мужчине нанес ножевые ранения его знакомый.

Как сообщили в полиции, между двумя подвыпившими мужчинами возник конфликт. В запале ссоры 55-летний мужчина выхватил нож и ударил им своего оппонента.



С места происшествия 50-летнего пострадавшего госпитализировали. Сейчас он в больнице. Медики борются за его жизнь.



Нападавшего задержали. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за разбойное нападение. Нож у него изъяли.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.