Вчера, 24 марта, на станцию ​​"Академик Вернадский" отправилась 26-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ).

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.



Команда является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций. Возглавил ее один из самых опытных украинских полярников.



"В прошлом году мы отправляли в Антарктику самую молодую экспедицию за все годы - средний возраст участников был 37 лет. В этом году, в 26-й УАЭ средний возраст еще меньше - почти 36, а младшему участнику в апреле исполняется 25 лет - то есть он ровесник передачи нашей станции Украине от Великобритании. Поэтому мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.



Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биолог Оксана Савенко.