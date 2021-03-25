В Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса из Китая Sinovac.

Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", сообщает "Сегодня".



Первая партия вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину - самолет приземлился в аэропорту Борисполь.



В первой партии — 200 тысяч доз вакцины. Всего заказали 1,9 млн доз препарата.