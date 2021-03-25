Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 17-летней Алины Семеновой, жительницы Купянского района.

Девушка утром 23 марта ушла из дома в учебное заведение в поселке Ковшаровка и до настоящего времени не вернулась.



Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы длинные темно-русые, глаза голубые.



Была одета в черные джинсы, куртку бордового цвета с капюшоном, черные замшевые ботинки.



Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Купянский РВП ГУНП в Харьковской области по адресу: г.Купянск, ул. Харьковская, 14 или по телефонам: (05742) 5-33-44 (дежурная часть), 0994740169 (уголовный розыск).