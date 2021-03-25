Объем промышленной продукции сократился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Главного управления статистики в Харьковской области, промышленность региона продолжает показывать негативную тенденцию по объему реализованной продукции. В частности, за январь - февраль текущего года харьковские предприятия продемонстрировали падение на 10%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.Также плохо обстоят дела с торговлей, которая в январе показала 53808,3 тысячи долларов отрицательного сальдо, что более чем в три раза хуже прошлогодних показателей.