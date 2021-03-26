В Харькове, 26 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Лагерная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а, ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №1) до 20:00 26.03.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 26.03.21 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №5, стояк) до 18:00 26.03.21 г.



Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 9, 19, 19-а,б до 20:00 26.03.21 г.



Основянский район:

пер. Троицкий (Ивана Дубового), 4/3 (п. №1) до 20:00 26.03.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 53-а до 20:00 26.03.21 г.