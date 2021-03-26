В этом году Украина снова рискует остаться без майских праздников, в Офисе президента рассматривают возможность продления строгих ограничительных мер до средины мая.

Отмечается, что на Банковой склоняются к такому сценарию, дабы предотвратить стремительное распространение вируса по Украине, а также избежать очагов инфицирования, как это случилось в Буковели. В прошлом году хорошо себя зарекомендовал проект «Пасха онлайн», поэтому в Офисе президента собираются прибегнуть к ней снова.Однако окончательного решения все еще нет и чиновники будут действовать ситуативно, резюмирует источник.Напоминаем, что Украина снова побила собственные антирекорды COVID: 16 669 новых случаев и 362 летальных.