Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 26 марта облачная погода с прояснениями.

Без существенных осадков.



Ветер северный, 5-10 м / с.



Температура ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем 6 - 11 ° тепла.



По городу без существенных осадков.



Температура ночью 1-3 ° мороза, днем 8-10 ° тепла.



Температура воздуха снизится: ночью 11 - 13 ° мороза, днем 8 - 10 °мороза.



По городу без существенных осадков. Туман, слабый гололед.



Температура воздуха ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.