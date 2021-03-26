Авария произошла еще 11 марта на Салтовке. После наезда трамвая мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи, где через несколько дней после ДТП он скончался.

Об этом сообщает "Суспільне".



Погибший мужчина ремонтировал трамвайные пути.



Открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). По делу ведется следствие.