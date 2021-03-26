По данным Владимира Скоробагача, областной департамент здравоохранения имитирует наличие койко-мест с кислородом и скрывает уровень госпитализации.

Спустя год после начала пандемии в Украине и Харьковской области, областная администрация все еще не обеспечила достаточное количество мест для больных коронавирусной инфекцией. Это привело к тому, что сегодня опорные больницы переполнены, а больных приводится развозить в районные учреждения области. Однако и там уже нет мест. Об этом прямо заявляют медики, комментируя ситуацию в регионе.Однако, как рассказал депутат областного совета Владимир Скоробагач, в ХОГА подают в Министерство здравоохранения "фейковые" данные о наличие мест с кислородным обеспечением и искусственно занижают показатели заболеваемости, сокращая количество тестов.«Написано, что у нас «кислородные» койки загружены только на 39%. То есть почти 2/3 коечного фонда с кислородом свободны!Серьезно? Правда?Идём дальше! Уровень госпитализации у нас всего 61 на 100 тысяч населения. Для примера, у Киева этот показатель почти в два раза выше! То есть вообще ничего серьёзного?Только вот тестирование на уровне 1255 тестов на 100 тысяч населения в противовес столице, где эта цифра равна 3167, говорит о том, что выявление новых случаев искусственно занижается», - подчеркивает депутат.Скоробагач отмечает, что на сегодняшний день ситуация находится в критическом состоянии, так как мест фактически не осталось.«Скорые уже не возят ковидных пациентов по больницам Харькова. Они уже даже не возят горожан в Балаклею, Валки или Чугуев. Просто некуда класть! Это о вопросе про 61% свободных койко-мест и про уровень госпитализаций. Поэтому я не удивляюсь тому, что при полном коллапсе в опорных больницах Харьков до сих пор не в красной зоне».