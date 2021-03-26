Как сообщили очевидцы, собирается пробка.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.

Официальная информация уточняется.

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