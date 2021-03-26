События На Молочной столкнулись трамвай и микроавтобус Вечерний Харьков 10:17 422 Как сообщили очевидцы, собирается пробка. Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале. Официальная информация уточняется. Читайте также Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Гагарина В Харьковской области за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти полтысячи человек Весенние каникулы в школах Харькова продлены до 5 апреля БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Гагарина События 11:20 Лента новостей Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Гагарина 11:20 В Харьковской области за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти полтысячи человек 11:05 Весенние каникулы в школах Харькова продлены до 5 апреля 10:50 Ужасные последствия пожара на Чайковского (ВИДЕО) 10:35 Пожар на Чайковского: спасатели эвакуировали 14 человек 10:28 На Молочной столкнулись трамвай и микроавтобус 10:17 В Харькове сотрудника коммунального предприятия сбил трамвай: мужчина скончался в больнице 10:02