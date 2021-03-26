ДТП произошло ночью 25 марта на проспекте Гагарина, 280. Водитель автомобиля ГАЗ насмерть сбил женщину. ​

Как сообщили в полиции, пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.



По словам водителя, женщина перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.



Личность погибшей женщины устанавливают правоохранители.



По факту аварии проводится досудебное расследование в уголовном производстве.



Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Денису Катречко или по телефону (063) 06-66-876.