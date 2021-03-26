В Харькове во время пожара на ул. Чайковского, 12 из пятиэтажного жилого дома эвакуировали 14 жителей.

Об этом сообщили спасатели.



Вызов поступил в четверг, 25 марта, в 23:38.



В квартире горели домашние вещи и деревянное перекрытие. По пустотам огонь распространился и на пятый этаж. Площадь горения составляла 40 кв. м, образовалось сильное задымление.



С верхних этажей с помощью автолестницы эвакуировали двух человек, еще четверых вывели по лестнице. Кроме того, на улицу эвакуировали восемь жителей нижних этажей дома.



В 2:37 огонь потушили, причина пожара устанавливается.