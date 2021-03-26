Всего с начала вакцинации в Харьковской области на 26 марта прививки от коронавируса получили 5049 людей.

Такие данные дают в Министерстве здравоохранения.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 5049 граждан, в том числе 480 человек за последние сутки. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 26 марта, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Днепропетровской области — 12169 человек. По Украине вакцинированы уже 174 325 человек.