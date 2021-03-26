В 2016 году Антон Деньгуб рассказывал, как с минимальной ответственностью избежать повестки в армию и распространял информацию о массовых задержаниях в военкомат.

Заместитель главы ХОГА Антон Деньгуб, будучи юристом, в 2016 году провел брифинг о том, как юридически грамотно уклониться от повестки и не быть мобилизованным на службу в ВСУ. Соответствующее видео опубликовал главный редактор издания Вечерний Харьков Дмитрий Коган.Журналист отмечает и наличие пророссийских тезисов в словах Деньгуба, который рассказывает о насильственных задержаниях для принудительной мобилизации.