В лечении коронавируса в Украине есть две главные проблемы, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

- У нас две проблемы. Первое – это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе – самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать. Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях, думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо, - сказал он в эфире программы Народ против на канале Украина 24 Министр отметил, что в первые дни болезни антибиотики бесполезны.- Не следует употреблять лекарства, которые вам не нужны. Да, надо контролировать свое состояние, сатурацию. Что касается антибиотиков – первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее, - сказал он.