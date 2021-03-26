Харьковчанин полакомился купленной в супермаркете корюшкой и угодил на больничную койку с ботулизмом. Сейчас специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области ищут опасный продукт в торговой сети, чтобы изъять его из продажи. Как не напороться на смертельный товар, выяснял «Вечерний Харьков».

Опасную продукцию ищут

Когда нужно срочно обращаться за помощью



Сыворотка блокирует действие токсина

Супермаркеты тоже грешат

Как выбрать безопасную рыбу

Какие продукты в зоне риска

В Украине участились случаи заболевания ботулизмом. По информации Ассоциации рыболовов Украины, в 2021 году выявлено 12 случаев болезни, при этом зафиксировано две смерти.Случай ботулизма зарегистрирован и в Харькове. Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, харьковчанина, отведавшего корюшки из супермаркета, госпитализировали в отделение острых отравлений городской клинической больницы № 2 имени профессора Шалимова. На прошлой неделе, 17 марта, началось эпидемиологическое расследование этого случая.Сейчас состояние заболевшего врачи оценивают как средней степени тяжести.– Вероятной причиной заболевания могло стать употребление рыбы корюшки. Мужчина купил в одной из торговых сетей Харькова, – говорят специалисты областной Госпродпотребслужбы. – Сейчас опасную продукцию ищут, чтобы изъять с полок супермаркетов.Напомним, до этого случай ботулизма был зафиксирован в Харькове в сентябре прошлого года. Мужчина попал в больницу после того, как съел скумбрию холодного копчения, которая хранилась в вакуумной упаковке. Он тоже купил ее в одном из супермаркетов города.В этом году случаи ботулизма зарегистрированы также в Кировоградской, Одесской, Львовской, Киевской, Черкасской и Волынской областях.– В Хмельницкой области мужчина умер в результате отравления консервированными грибами домашнего изготовления. В Одессе от ботулизма умер мужчина, заразившийся после употребления вяленого толстолобика, приобретенного на стихийном рынке, – сообщил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.Ботулизм – отравление ботулиновым токсином, который накапливается в испорченных продуктах. Это опасное инфекционное заболевание. Его возбудитель поражает нервную систему, тяжелая форма болезни может привести к смерти. Чаще всего возбудитель ботулизма содержится в рыбьих внутренностях, из которых токсин проникает в мясо. Опаснее всего употреблять мясо возле ребер и икру, так как эти части могут быть больше всего поражены инфекцией.– Среди симптомов заболевания – тошнота, рвота, ослабление стула, нарушение зрения, сильно выраженная сухость во рту, трудности при разговоре, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение, поражение мышц шеи, рук и ног, – рассказали специалисты областной Госпродпотребслужбы.Первые симптомы ботулизма возникают чаще всего через 12–24 часа после употребления зараженной пищи. Однако чем тяжелее заболевание, тем короче инкубационный период. Соответственно, симптомы могут проявиться уже через два часа.– Лечение должно проходить только в больнице. Самолечение опасно. При первых признаках заболевания нужно срочно обращаться к медикам, – предупреждают специалисты.Чтобы уберечься от ботулизма рекомендуется избегать потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы неизвестного происхождения, мясных и грибных консервов непромышленного производства, домашних консервов и продуктов сомнительного качества.Кстати, по информации Ассоциации рыболовов Украины, сегодня сыворотка от ботулизма в медицинских учреждениях есть.– Она отсутствовала в стране на протяжении трех лет – с 2015-го по 2018 год включительно. Получить противоботулиническую сыворотку можно из специализированного состава ГП «Укрвакцина» Министерства охраны здоровья Украины». Введение сыворотки предусмотрено в числе прочего в курсе лечения при установлении предполагаемого или подтвержденного диагноза «ботулизм». Такая сыворотка блокирует действие токсина, – говорит Алексей Чистяков.Зараженной ботулизмом, как говорят в Ассоциации рыболовов Украины, чаще всего оказывается продукция, которую продают на стихийных рынках. Однако инфицированными могут быть и продукты в супермаркетах.Эксперты утверждают, что из-за глобальной коррупции органов рыбоохраны незаконный вылов рыбы в нашей стране, по неофициальным данным, составляет более 80 тысяч тонн в год. Ежедневно браконьеры вылавливают из водоемов более 400 тонн рыбы. Теневой рыбный рынок составляет 4–5 миллиардов гривен.– Сегодня серьезно ослаблен фитосанитарный контроль над производством продуктов питания. Рыба, выловленная незаконно, перерабатывается нелегально, – говорит Александр Чистяков – У нас в стране около 15 крупных официальных предприятий, перерабатывающих рыбу. Вся остальная рыба сушится и вялится на подворьях частных предпринимателей среди гуляющих кур и свиней. Говорить о надлежащем санитарном контроле ее качества не приходится. От покупки такой продукции мы с вами не застрахованы даже в супермаркетах. Для приема рыбной продукции супермаркеты требуют минимальный пакет документов, который не может служить гарантией качества. Украина – единственная страна в Европе, где покупатель не может получить достоверную информацию о происхождении рыбы или рыбного продукта. Теневой рыбный рынок с каждым годом становится все больше. В Украине до сих пор нет сертификата происхождения рыбы и рыбной продукции – государственного документа, который должен свидетельствовать о легальности происхождения товара.Потому, по мнению специалиста, и увеличивается в стране количество случаев отравления рыбой частного приготовления, неизвестного происхождения и сомнительного качества,.Пока чиновники не начнут добросовестно исполнять свои обязанности по контролю за качеством продуктов питания, потребители могут рассчитывать только на себя и свой опыт по выбору качественного товара, отмечает Андрей Чистяков.Чтобы не напороться на опасный продукт в том же супермаркете, эксперт рекомендует покупать соленую рыбу целой – это признак того, что использовался свежий экземпляр.– Желательно, чтобы рыбка находилась в упаковке производителя и была изготовлена по ДСТУ. Последнее должно гарантировать, что вам не достанется продукт, напичканный химикатами, – отмечает Андрей Чистяков. – Не стесняйтесь понюхать перед покупкой копченую рыбу. Если аромат копчения очень резкий, химический – значит, рыбу точно готовили с помощью жидкого дыма. У правильно приготовленного свежего продукта должен присутствовать легкий аромат копчения и приятный запах древесного дыма, который, к сожалению, не запрещен законом, и его часто используют, чтобы скрыть несвежесть рыбы.В зоне риска – копченая, вяленая и соленая рыба, грибы домашнего консервирования, а также домашняя колбаса, мясные и рыбные консервы.– При консервировании в домашних условиях мяса, рыбы или грибов, а также плохо вымытых овощей бактерия Clostridium botulinum может попасть в емкости. Далее в герметичных условиях при комнатной температуре бактерия вырабатывает токсин, который вызывает ботулизм. Ботулотоксин – один из самых сильных в природе ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг. Возбудитель Clostridium botulinum образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов. Они выдерживают кипячение в течение пяти часов, а погибают при +120°С через 30 минут, – рассказывает Александр Чистяков.Наличие токсина нельзя определить по вкусу и запаху. В связи с этим врачи советуют обратить внимание на внешний вид заготовок и насторожиться, если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка.– На промышленном производстве практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре +120°С. В домашних условиях сложно добиться таких, – предупреждает эксперт.