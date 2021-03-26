Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск первого заместителя Чугуевской местной прокуратуры в интересах государства в лице Харьковской облгосадминистрации и Государственного предприятия «Купянское лесное хозяйство» к предприятию Харьковской области о признании отсутствующим права пользования земельными участками и возвращения земельных участков в собственность государства.

Распоряжением председателя Великобурлукской районной государственной администрации было передано предприятию в аренду земельный участок водного фонда, общей площадью более 58 га, расположенного за пределами населенных пунктов, вблизи села Новоселовка на территории Великобурлукского поселкового совета для разведения рыбы и спортивного рыболовства сроком на 10 лет.После окончания срока действия договора, он был восстановлен, но были указаны земельные участки с другими кадастровыми номерами и площадями, и изменено целевое назначение. Действующим законодавством не предусмотрено возобновление договора аренды земли, поскольку по предписаниям части 10 ст.33 Закона Украины «Об аренде земли», такие изменения влекут за собой заключение нового договора аренды земли с соблюдением требований Закона о порядке получения земельного участка на праве аренды.Таким образом, Великобурлукской районной государственной администрацией вопреки требованиям действующего законодательства с превышением предоставленных полномочий предоставлено в пользование предприятию земельный участок государственной собственности общей площадью более 58 га, а также без согласования постоянного пользователя земли площадью 10,6 га ­ Государственного предприятия «Купянское лесное хозяйство» и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере водного хозяйства ­ Государственного агентства водных ресурсов Украины.Хозяйственный суд Харьковской области решил иск удовлетворить и обязал вернуть земельные участки в пользу государства.