Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится уничтожить Украину как государство.

Об этом Данилов заявил в интервью Радио НВ.— Главная задача Российской Федерации и ее руководителей, непосредственно Путина — это уничтожение нас как государства, чтобы на карте мира прекратило существование Государство Украина. Это надо понимать всем, — сказал Данилов.Также секретарь СНБО уверен, что президент РФ не заинтересован, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом Украины.— Это не входит в его планы, — сказал Данилов.Как отметил секретарь СНБО, Россия никогда не прекращала оказывать давление на Украину и пытается разговаривать с нашей страной с позиции силы.При этом он добавил, что сегодня Украина имеет другую армию, если сравнивать с ситуацией в 2014 году, когда началась российская военная агрессия.Данилов отметил, что РФ никогда не скрывала своей цели в отношении Украины, поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.— Мне сложно сказать, как будет дальше развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев. Мы готовы к любому сценарию. Мы понимаем, что сегодня происходит в современном мире. Но надо понимать, что мы не одиноки, что у нас есть партнеры и мы постоянно общаемся с партнерами, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Также есть те, кто заигрывают с Российской Федерацией, — сказал секретарь СНБО.Он добавил, что «есть четкое понимание позиции Соединенных Штатов по этому поводу, позиции Великобритании, позиции Японии и многих других стран, которые действительно являются нашими партнерами».