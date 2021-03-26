Окружение чиновника получило долю в фирме "Авто столица+" после того, как он возглавил Слобожанское межрегиональное управление Укртрансбезопасности.

Как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра, Дарья Прядко стала совладелицей фирмы ООО "Авто Столица+" после того, как Андрей Тимчук, который формально находится в разводе с нынешней главной ХОГА Айной Тимчук, возглавил Слобожанское межрегиональное управление Укртрансбезопасности.Об этом стало известно из Единого реестра юридических лиц.Ранее совладельцами этой фирмы были Игорь и Денис Арих. Однако, в феврале основатели изменились и ими стали бизнес-партнер Ариха по кооперативам Руслан Золотаренко и Дарья Прядко.Журналисты отмечают, что Прядко тоже родом из Днепра. И до 2016-го работала главным специалистом отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА. Того самого, который на тот момент уже год возглавлял Тимчук.Позже Прядко становится совладельцем НПП "Новинтех". А в качестве адреса регистрации указывает частное имение Тымчука на Ильинской."Эта компания имеет непосредственное отношение к профилю работы Тымчука. "Новинтех" фигурировал в нескольких уголовных производствах о нарушении экологического законодательства.И это еще не все.Прядко значится среди совладельцев еще двух компаний - "Кронос-2018" и ООО "Санд ЖС-1". Основной владелец фирм - один из крупнейших харьковских застройщиков ПАО "Трест Жилстрой-1". По данным реестра, обе компании должны заниматься добычей песка в Харьковской области. Для этой деятельности фирмам нужно было пройти различные инстанции. В частности, фирмам необходимо согласовать отчет об оценке воздействия на окружающую среду.Этими согласованиями занимается опять-таки областной Департамент экологии", - подчеркнули в антикоррупционном центре.