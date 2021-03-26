Французский виолончелист Готье Капюсон выступил 25 марта в Харьковской филармонии в сопровождении киевского оркестра «New Era Orchestra».

Концерт под руководством дирижера Татьяны Калиниченко стал первым в ряде запланированных мероприятий Международного музыкального фестиваля «KharkivMusicFest» и официально открыл 17-й фестиваль «Французская весна» в Харькове. Музыканты исполнили концерт для виолончели с оркестром №1 Йозефа Гайдна и Симфонию №7 ля мажор Людвига ван Бетховена.На открытии фестиваля «Французская весна» выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он рассказал о программе фестиваля, которая состоит из 50 мероприятий, включая концерты, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками. Стартовал фестиваль 25 марта в Харькове, а закончится 29 апреля в Одессе. Также мероприятия пройдут в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Ровно и Запорожье.Этьен де Понсен отметил, что также в Харькове в рамках фестиваля состоится уличный спектакль в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.- Для нас нынешний фестиваль очень важен, поскольку проводится после тяжелого 2020-го года, когда впервые за 16 лет «Французская весна» не состоялась по известным вам причинам. Мне очень приятно открыть 17-й фестиваль во втором по величине городе Украины, бывшей первой столице Украины, фестиваль, который стал витриной французской культуры для Украины. Сегодня вечером мы имеем удовольствие послушать концерт всемирно известного виолончелиста Готье Капюсона в сопровождении оркестра. Потрясающий французский музыкант, замечательный украинский коллектив, прекрасный зал. Все, что нужно для потрясающего вечера, - обратился к зрителям Этьен де Понсен.Отметим, что Готье Капюсон выступает с лучшими симфоническими и камерными оркестрами. В частности, в этом музыкальном сезоне он выступит с Чешским филармоническим оркестром, Мюнхенской филармонией, Чикагским симфоническим оркестром, Парижским оркестром. В Париже руководит классом искусства игры на виолончели, который создал в 2014 году при поддержке Фонда Луи Виттона. Играет на инструменте 1701-го года работы итальянского мастера Маттео Гоффриллера.«New Era Orchestra» - независимый оркестр из Киева, созданный в 2007 году. На его счету - более 20 международных проектов с участием выдающихся исполнителей классической музыки, среди которых - виолончелист Джошуа Белл, перкуссионист Кристоф Зитцен, блок-флейтист Морис Штегер и другие.