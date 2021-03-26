Харьковщина перебралась из желтой зоны эпидопасности в оранжевую. Что это значит и далеко ли нам до красной зоны, выяснял «Вечерний Харьков».

Со вторника, 23 марта, Харьковщина отнесена к оранжевой зоне эпидемической опасности. Как сообщила «Вечернему Харькову» директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, регион перешел на оранжевый уровень в связи с превышением эпидпорога.– Эпидпорог учитывает заболеваемость ОРВИ, гриппом и Covid-19. Если на прошлой неделе до эпидпога нем не хватало 20% – было 80,3%, – то на этой неделе мы его превысили на 9,1%. Удельный вес Covid-19 среди всех этих инфекций составляет 36,1%. В соответствии с данныи показателем мы переведены в оранжевую зону, – поясняет специалист.По ее словам, оранжевая зона не предусматривает дополнительных ограничений.– Однако мы должны насторожиться, поскольку это переходной этап перед красной зоной, – отмечает Любовь Махота.Есть определенные индикаторные показатели, по которым регион относится к тому или иному уровню эпидемической опасности.– В соответствии с требованиями Кабмина, который в феврале внес изменения в свое декабрьское постановление, регион можно отнести к красной зоне, если три дня подряд будет превышено два и более показателей из пяти. Это коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень тестирования, уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации, а также загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом, – объясняет Любовь Махота.По ее словам, два показателя стремительно приближают Харьковщину к красной зоне – уровень госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.– По состоянию на утро 23 марта мы имеем коэффициент выявления 17,3% при критическом 20%. То есть до превышения этого уровня осталось всего 2,7%. На протяжении трех последних дней этот показатель менялся так: 16,7%, 16,6% и 17,3%, – рассказывает Любовь Махота. – Уровень госпитализации при критическом 60% на 100 тысяч населения мы имеем 57,3%. В запасе осталось всего лишь 2,7%. За последние три дня динамика этого показателя выглядит так: 55,2%, 55,9 % и 57,3%.Что касается охвата тестированием, то при критическом уровне не менее 200 на 100 тысяч населения на Харьковщине проводится 1200 тестирований. С динамикой уровня госпитализации тоже пока все в порядке – 21,2%при критическом показателе 50%.– Динамика госпитализации определяется за неделю в сравнении с прошлой неделей. Если уровень госпитализации вырос более чем на 50%, то это уже превышение, – рассказывает Любовь Махота. – За последние три дня мы имеем 18 %, 17% и 21%.Самое интересное, что согласно официальной статистике Минздрава, с загруженностью коек с кислородом тоже нет проблем.– У нас этот показатель на уровне 35,8% при критическом 65%, – говорит директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.Таким образом, пока в области тревожным звоночком являются два показателя из пяти – уровень госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования. Но это согласно официальной статике Минздрава, которую подает в министерство облгосадминистрация. На самом же деле с показателем загруженности мест, обеспеченных кислородом, на Харьковщине проблемы имеются. И что интересно, областная власть это признает, но при этом рисует для Киева вполне благополучную картинку.По информации заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, на 23 марта в медучреждениях Харькова было занято 958 из 1095 мест со стационарным доступом к кислороду.– Коек с центральным кислородом нам не хватает, большое количество кислородозависимых людей, — признает вице-губернатор.Всего в больницах оборудовано 4800 коек, которые обеспечены кислородом – в реанимации, с центральным кислородом, кислородными концентраторами.По словам Михаила Черняка, опорные городские больницы, куда везут пациентов с коронавирусом, уже не могут принять больных, которым нужен кислород.Планируется, что дополнительные кислородные койкоместа развернут в офтальмологическом отделении областной больницы и чернобыльском диспансере.Всплеск заболеваемости в регионе и новые проявления Covid-19, который укладывает на больничные койки не только людей, страдающих хроническими болезнями, но и молодежь, свидетельствует о том, что в область пробрался британский мутант коронавируса. И хотя наличие новых штаммов лабораторно не подтверждено, это вовсе не означает, что их у нас нет.– Возможно, британский штамм и есть, но он не идентифицирован. Образцы биоматериала из Харьковской области, которые исследовались, не выявили мутированных штаммов коронавируса, – говорит Любовь Махота.Образцы для таких исследований Харьковщина отправляет в референс-лабораторию в Киев, которая, в свою очередь, передает их в Германию или Великобританию.– Образцы мы отправляем регулярно с периодичностью примерно раз в месяц, – уточняет Любовь Махота. – Анализ делается достаточно долго. Биоматериал, который мы отправили 21 января, исследовали частями и результаты по последней партии пришли только неделю-две назад.