В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)», в рамках Недели профилактики самоубийств проведен ряд мероприятий, направленных на предотвращение негативных проявлений со стороны осужденных.

Психологом учреждения было проведено диагностическое мероприятие с целью выявления лиц, которые могут быть отнесены к группе риска, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Цель – преодоление негативных эмоций, уменьшение аффективного компонента и усиление самосознания, а также коррекционные меры для предотвращения разрушительного поведения, минимизации негативных переживаний в связи с пребыванием в учреждении.Также проводились занятия с персоналом учреждения исполнения наказаний с целью получения знаний о социально-психологических и индивидуально-психологических факторах возникновения и течения суицидальных тенденций, путях выявления и средствах профилактики суицидального поведения.