Скажите, пожалуйста, какую сумму валюты можно провезти через границу Украины без декларации? И в каких случаях нужно письменно декларировать ценные бумаги? Симона

Как разъяснили в Государственной таможенной службе Украины, физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме (стоимости), не превышающей в эквиваленте десять тысяч евро, без письменного декларирования.Письменное декларирование осуществляется при перемещении украинской или иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент десять тысяч евро. Также декларирование требуется при ввозе на таможенную территорию Украины платежных документов и ценных бумаг (акций, облигаций, купонов к ним, векселей, долговых расписок, аккредитивов, чеков, банковских приказов, депозитных сертификатов, других финансовых и банковских документов), выраженных в любой валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент тысячи евро. Это касается перевозки в ручной клади или сопровождаемом багаже через пункты пропуска на государственной границе Украины, открытые для воздушного сообщения. На остальных пунктах пропуска (не авиа) нужно декларировать ценные бумаги и банковские металлы, если их суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 500 евро (или если суммарный вес превышает 50 кг).Бланки декларации трансграничного перемещения можно распечатать самому или скопировать на бумаге формата А4 (210 х 296 миллиметров) по форме, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 № 203 «Некоторые вопросы трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей».Заполняется декларация на украинском языке, на официальном языке таможенных союзов, членом которых является Украина, или другом иностранном языке международного общения. При заполнении необходимо пользоваться темными чернилами, использовать заглавные буквы. Заполняются только поля белого цвета.Неправильно заполненная декларация к рассмотрению приниматься не будет. Следует помнить, что предоставление недостоверных, неточных или неполных сведений в декларации влечет за собой ответственность согласно закону.Вместе с заполненной декларацией для таможенного контроля и таможенного оформления товаров представляются:– документы, удостоверяющие личность и подтверждающие страну постоянного проживания;– документы, подтверждающие снятие наличных с собственных счетов в банках и приобретение лицом банковских металлов в банках или Национальном банке.