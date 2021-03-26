События На Клочковской образовалась грандиозная пробка (видео) Вечерний Харьков 14:46 628 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Классика пробок на Клочках», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также «К нам не ездят такси и скорые»: харьковчане показали миру свою «чудо»-улицу (видео) ДТП под Харьковом - водитель ВАЗа умер в скорой (фото) В Харькове на территории больницы нашли тело новорожденного (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «К нам не ездят такси и скорые»: харьковчане показали миру свою «чудо»-улицу (видео) События 17:23 Лента новостей Неплательщикам алиментов субсидию не дадут 17:26 «К нам не ездят такси и скорые»: харьковчане показали миру свою «чудо»-улицу (видео) 17:23 «Харьковские соколы» сразились с «Черкаськими мавпами» 17:04 ДТП под Харьковом - водитель ВАЗа умер в скорой (фото) 16:52 В Харькове на территории больницы нашли тело новорожденного (фото) 16:47 В ХТС сказали, когда в Харькове закончится отопительный сезон 16:46 В Украине пересмотрели стратегию использования вакцины Covishield 16:24