В Украине пересмотрели стратегию использования первой партии вакцины Covishield. Все полученные 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield в Украине планируют использовать для первой прививки. Для второй прививки будет использоваться вакцина с последующих поставок.Об этом на брифинге заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
- Согласно обновленному плану, вторая прививка будет проводиться не раньше 20-х чисел мая, - сообщил Ляшко.
Изначально планировалось использовать 250 тысяч доз данной вакцины на протяжении 28 дней, а затем провести повторную прививку оставшимися дозами.
- Но, следуя рекомендациям ВОЗ и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины - 12 недель, - сообщили в Минздраве.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили более 18 тысяч человек.