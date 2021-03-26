В Украине пересмотрели стратегию использования первой партии вакцины Covishield. Все полученные 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield в Украине планируют использовать для первой прививки. Для второй прививки будет использоваться вакцина с последующих поставок.

Об этом на брифинге заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.- Согласно обновленному плану, вторая прививка будет проводиться не раньше 20-х чисел мая, - сообщил Ляшко.Изначально планировалось использовать 250 тысяч доз данной вакцины на протяжении 28 дней, а затем провести повторную прививку оставшимися дозами.- Но, следуя рекомендациям ВОЗ и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины - 12 недель, - сообщили в Минздраве.Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили более 18 тысяч человек.