26 марта подписан меморандум о поставках на электростанции Ирака оборудования производства харьковского “Электротяжмаша”. Ожидается, что ЭТМ получит заказы на $50 млн. Программа модернизация электростанций Ирака финансируется США и оценивается в $1,2 млрд.

Подпись под меморандумом поставили и.о. гендиректора “Электротяжмаша” Виктор Бусько и представители чешской компании, которая выступает генподрядчиком в реализации проекта. Стороны договорились о создании рабочей группы для согласования всех технических деталей и подготовки проекта контракта.“Меморандум предполагает сотрудничество в проектировании и производстве агрегатов для электростанций Ирака общей мощностью 1300 МВт. Вскоре будет утвержден рабочий план для подписания контракта на сумму более $50 млн на 3 года. Это большой проект, который имеет международное значение для нашего предприятия и всей Украины”, - отмечает и.о. гендиректора “Электротяжмаша” Виктор Бусько.Бусько добавил, что подписание меморандума свидетельствует об успехах в реализации программы финансового оздоровления“Электротяжмаша”. Программа была разработана Фондом госимущества, в чьем управлении пребывает ЭТМ, и менеджментом завода. В течение марта на ЭТМ полностью погасили долги по зарплате перед нынешними и ранее уволившимся сотрудниками.“Электротяжмаш” специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов, электродвигателей. Завод пребывает в управлении Фонда государственного имущества Украины.