Игроки баскетбольного клуба «Харьковские соколы» встретились на домашнейц арене с командой «Черкаські мавпи» в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги. Для обеих команд это была принципиальная игра за восьмое место в плей-офф.

В предыдущих трех играх с баскетболистами из Черкасс харьковчане подарили своим болельщикам победный результат. Поэтому гости, у которых сейчас проходит ротация в команде, ответственно отнеслись к подготовке к встрече.– Очень много сил на это потратили, отдали игру в Днепре, точнее, пожертвовали игрой в Днепре, чтобы сохранить силы на матч с харьковчанами, – признался главный тренер БК «Черкаські мавпи» Максим Михельсон.В первой четверти «Соколы» показали хорошую игру, хоть и уступили одно очко. Но отсутствие ведущих игроков из-за болезней и травм сказалось на результате.– У «Соколов» была очень ограничена ротация, у них не играет ряд игроков, и наша тактика была – давить на них, – сказал игрок команды-соперника Владимир Конев,Третью четверть харьковчане завершили с существенным отставанием по очкам, в дальнейшем соперник контролировал игру и довел ее до успешного для себя финала.– Хочу извиниться перед болельщиками – дома нельзя так играть. В первой половине вроде бы неплохо играли – защищались, нападали, – а вот во второй каждый начал тянуть игру на себя, – отметил игрок БК "Харьковские соколы" Валерий Анисимов.Впрочем, тренер «Соколов» не теряет надежды. Уверен, что ребята поправятся, вернутся в ряды команды – и будут сражаться.– Я рад за своих игроков, потому что они хотели играть в баскетбол, у них было желание, – подчеркнул после матча главный тренер БК "Харьковские соколы" Ренатас Курилионокас. – Да, мы забили меньше, чем хотели, но у нас малое количество игроков. В матче участвовали ребята, которые играют мало, и я рад, что они получили этот шанс. Мы проиграли битву, но не проиграли войну, у нас еще много игр – надо работать. Мы профессиональные спортсмены, поэтому должны биться в каждой следующей игре, несмотря ни на что.Сейчас достижение харьковчан в дебютном сезоне – 15 побед при девяти поражениях и третье место в своей подгруппе на первом этапе регулярного чемпионата. Напомним, один из генеральных спонсоров «Харьковских соколов» – топливная компания Sunoil.