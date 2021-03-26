Нам отказали в субсидии, потому что у моего мужа долг по выплате алиментов ребенку от первого брака. Насколько это законно? Какие еще санкции у нему могут применить? Вика

Если не платите алименты на содержание собственного ребенка, можете не рассчитывать на субсидию. И это вполне законно. Как разъяснили в Минюсте Украины, в соответствии с п.7 ч.14 постановления Кабинета министров №848, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяца. Потому и получается, что за неуплату алиментов должник может быть лишен права на получение субсидии.Какие еще санкции могут применяться к горе-родителям, имеющим задолженность по алиментам?К злостным неплательщикам, у которых есть задолженность, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственным исполнителем в обязательном порядке выносятся постановления о временном ограничении должника в праве:– выезда за пределы Украины;– управления транспортными средствами;– охоты;– пользования огнестрельным охотничьим и пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.Если же у человека нет средств для погашения долга, то для этого случая предусмотрен такой вид административной ответственности, как общественно-полезные работы. Оплата будет перечислена в пользу ребенка. В случае, если должник не появляется на работе, к нему могут применить и административный арест сроком до десяти суток.