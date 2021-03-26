Главный санитарный врач Украины критично высказался о Харьковской области, где за месяц смогли вакцинировать лишь 5049 человек, что является неудовлетворительным показателем для регионов с таким количеством жителей.

"Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской области, Харьковской области, Запорожской области. Города-миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций каждый день. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях. В этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", — пояснил Виктор Ляшко.Напомним, что сегодня в Харьковской области был установлен очередной рекорд по количеству зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Согласно данным министерства здравоохранения, за сутки заболели 1204 человека, 355 - выздоровели, 15 - скончались.