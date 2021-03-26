Под Харьковом в поселке Высокий нашли тело 65-летнего Александра Забыйворота, которого разыскивали несколько дней как без вести пропавшего. Напомним, мужчина проживал в Харькове на ул. Кривомазова. 21 марта он уехал на дачу в пос. Новый Высокий и перестал выходить на связь.

А теперь полиция задержала злоумышленника, который подозревается в убийстве мужчины. 25 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений в поселке Высокий обнаружено тело мужчины с рубленой раной головы. По адресу выезжали руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 65-летний харьковчанин Александр Забыйворота, который с 21 марта разыскивался как без вести пропавший.Правоохранители оперативно задержали 65-летнего жителя поселка Высокий, знакомого погибшего. Как оказалось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины поссорились. В ходе конфликта хозяин дома схватил лопату и нанес несколько ударов по голове своему гостю. Вследствие полученной травмы пострадавший скончался на месте. Злоумышленник признался в содеянном.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.