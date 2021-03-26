В Харькове - 739 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 26 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 67 360 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 99 190 случаев заболевания COVID-19, 14 188 человек находятся под медицинским наблюдением, 83 122 пациента выздоровели, 1 880 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 614 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 31 461 человек умер, 1 290 158 - выздоровели.