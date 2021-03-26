Мошенники взяли на мое имя кредит в небанковской организации, заключив договор через интернет. Я об этом узнал, когда коллекторы пришли требовать с меня долги. Что делать? Николай

Как разъяснили в Минюсте, в случае выявления факта заключения на ваше имя договора онлайн-кредита необходимо узнать, в какой именно микрофинансовой организации (МФО) взят кредит и на какую сумму. Затем нужно обратиться в МФО с требованием предоставить заверенные в установленном порядке копии кредитного договора, который должен содержать номер, дату заключения, реквизиты кредитора, а также документов, подтверждающих, кто именно заключал договор.В обращении к МФО нужно отметить, что лично вы никаких кредитных договоров с ним не заключали, средств не получали и требуете отменить задолженность, которая числится за вами.Далее следует:– записывать все телефонные разговоры с сотрудниками МФО или коллекторскими компаниями. В будущем они могут быть использованы в качестве доказательств неправомерных действий таких организаций;– обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении вас уголовного преступления, в том числе мошенничества, которое заключается в оформлении на вас кредита. Это делается для того, чтобы правоохранительный орган смог зафиксировать факт правонарушения и внести сведения о нем в Единый реестр досудебных расследований;– можно сообщить о заключении на ваше имя онлайн-кредита посторонним лицом в департамент киберполиции НПУ;– обратиться с жалобой о заключении кредитного онлайн-договора на ваше имя посторонним лицом с использованием поддельных документов в Национальный банк Украины с целью проведения проверки и получения объяснений от МФО.Если же МФО уже уступила право требования по кредитной задолженности коллекторской компании, помните: никто без вашего разрешения не имеет права заходить в квартиру или дом (это уголовное преступление, предусмотренное статьей 162 УКУ – нарушение неприкосновенности жилища), забирать какие-либо вещи (ч. 3 ст. 186 УКУ – грабеж, соединенный с проникновением в жилище), заставлять оплатить задолженность (ст. 355 УКУ – принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств), присваивать себе функции Государственной исполнительной службы (ст. 356 УКУ – самоуправство).Если все вышеперечисленные действия не привели к желаемому результату, следует обратиться в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Такое исковое заявление рассматривается по правилам общего искового производства. В ходе рассмотрения дела необходимо предоставить доказательства, что договор вы не заключали, о его существовании не знали, на вебсайте МФО не зарегистрированы и переписку с организацией вообще не вели.Кроме того, стоит подать ходатайство в суд об истребовании у мобильного оператора, номер которого был указан для получения кредита, сведений о местонахождении мобильного устройства с номером телефона, распечатку СМС-сообщений, а у банковского учреждения – информации по счету (карточке), на которую перечислены кредитные средства.После того как судом будет доказан факт мошенничества, обратитесь в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись об обжалованной кредитной задолженности из вашей кредитной истории.