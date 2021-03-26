Экспортные показатели растут, а общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни за два месяца составил около 608 миллионов долларов.

Общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы в январе-феврале 2021 года составил 608 миллионов долларов. При этом экспортные операции, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 43%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3% – до 260 миллионов долларов.Показатели импорта, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 57%, уменьшились. Если в 2020 году они составляли 376,4 миллиона долларов, то за два месяца 2021 года слобожанские таможенники зафиксировали уменьшение на 8% – до 347,8 миллиона.На это повлиял ряд факторов в начале года, среди которых и жесткие карантинные ограничения, и традиционный спад активности, связанный с новогодне-рождественскими праздниками.Среди товаров, которые были экспортированы из Украины за два месяца 2021 года в зоне деятельности таможни, наибольший удельный вес имеют: промышленное оборудование – 13%, табак – 10%, пластмассы, полимерные материалы – 9%, изделия из черных металлов – 5%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 4%.Среди импортируемых товаров в лидерах оказались пластмассы, полимерные материалы – 11%, промышленное оборудование – 10%, минеральное топливо – 7%, электрические машины и оборудование – 5%, бумага и картон – 5%.