Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На территории 17 больницы найдено тело новорожденного.Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями, и сразу вызвал полицию.Ребёнок умер несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно.Тело было обнаружено в 50 метрах от здания одной из городской больницы, где есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учет рожениц», сказано в комментарии к выложенному фото.