Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, рискуете наткнуться на беспричинное противодействие.Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра же - рискуете остаться у разбитого корыта. Завтра вам суждено быть либо победителем, либо побежденным – третьего не дано.Стоит прислушаться к тому, что думают о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного. Измените то, что, по вашему мнению, требует изменений, но не слишком усердствуйте.Постарайтесь избегать излишне активных действий. Устанете быстро, а толку не будет. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Но лучше все-таки подождать.Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно – это лишит ее своеобразного обаяния. Кроме того, это все равно не в ваших силах. Так что наберитесь терпения.То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимания, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, пока вопрос не стал жизненно важным.Велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вряд ли удастся. Вам, возможно, покажется, что все пропало, вы проиграли, но это не так. Надо лишь немного подождать.Сейчас вы меньше всего нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, даже если вас посчитают циником. Завтра могут понадобиться полезные связи.Все, что вы делаете, обязано быть в высшей степени разумным и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами, должны быть сугубо практическими. Прислушайтесь к здравому смыслу.То, что требует дисциплинированности и послушания, сейчас для вас практически невыполнимо. Однако попытайтесь все-таки перебороть свою импульсивность – этой пойдет на пользу и вам, и вашим близким.Живите сегодняшним днем, тем более что этот период тоже можно назвать довольно интересным. Нет необходимости строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.