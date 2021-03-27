Больше года в Украине действуют карантинные ограничения. Их то ослабляют, то усиливают, но ввиду продолжающейся пандемии не отменяют. Что изменилось за минувший год для бизнеса? Готовы ли предприниматели пережить очередной локдаун, на грани которого сейчас оказалась Харьковщина?

Не все могли получить помощь

Местная власть открестилась от предпринимателей



Кого освободили от арендной платы



Как пережить очередной локдаун

Год назад в связи с карантином закрылись двери большого количества предприятий по всей стране, а некоторые – захлопнулись навсегда.– По официальной информации, в Украине именно из-за карантина свернули свою деятельность около 240 тысяч предпринимателей, приблизительно шестая часть действующих на тот момент. На Харьковщине вынуждены были закрыться около 15–16 тысяч предпринимателей, – рассказал «Вечернему Харькову» глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. – Карантин добил их деятельность, и восстанавливать ее нет смысла. Микробизнес не восстановился до сих пор и перспектив для его возрождения нет.Предприниматели ждут от правительства и парламента адекватных мер для поддержки бизнеса, поскольку инструменты, введенные в прошлом году, оказались неэффективными.– Эксперты, представители бизнес-ассоциаций говорят о том, что правительственные меры имели довольно низкую эффективность. Да и сама власть этого не отрицает, – отмечает Александр Чумак.Среди мер, внедренных в прошлом году, напоминает Александр Чумак, были следующие: адресная финансовая поддержка предпринимателей, компенсация затрат, уменьшение либо освобождение от уплаты налогов, в том числе ЕСВ, а также инструменты, которые запускались в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» и так далее.Однако ожидаемого результата правительственные инициативы не принесли. Причина неэффективности мероприятий – неспособность и нежелание власти коммуницировать с людьми, с предпринимателями.Прошлогодние правительственные инициативы ожидаемого результата не принесли.– Отсутствовали какие-либо публичные консультация с представителями бизнеса, чтобы выяснить, каких конкретно инструментов они ожидают и какие будут эффективны, – говорит глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. – Кроме того, было много проблем, связанных с отсутствием информации. Например, к нам в ассоциацию обращался Харьковский областной центр занятости – мы помогали ему информировать предпринимателей о возможности получить пособие по временной безработице. Не было никакой информационной кампании, подробно излагающей алгоритм действий: пойди туда, заполни то и получи это. К сожалению, такие консультации так и не появились.Кроме того, далеко не все предпринимали имели возможность воспользоваться предлагаемыми инструментами поддержки.– Например, получение помощи в размере восемь тысяч гривен, которую давали в декабре прошлого года. Сам механизм, который работал через приложение «Дія», очень классный, потому что он практически мгновенно отвечал на вопрос, получишь ли ты эти деньги. Если помощь тебе не светит, ты ее и не ждал. Однако практически никто и не ждал, поскольку эта помощь касалась очень ограниченного количества предпринимателей, – замечает Александр Чумак. – Не учитывались проблемы целых отраслей. Много было вопросов по обоснованию: почему одни получили, а другие нет? Были даже примеры, когда наемные работники предпринимателя, имеющие право на эту помощь по КВЭД (Классификации видов экономической деятельности. – Прим ред.), ее получили, а сам предприниматель остался ни с чем.Да и заниматься вопросами поддержки малого и среднего бизнеса особо некому – соответствующие структуры, которые появляются на государственном уровне, недолговечны и неэффективны.– Умерла Рада предпринимателей при Кабмине, умер Координационный совет по решению проблем ФЛП, который президент создал в конце прошлого года при Министерстве экономики, – говорит Александр Чумак. – Сейчас заработал новый координационный совет при Офисе президента, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса. Пока никакие изменения не приняты, но те наработки, которые предложены на сегодняшний день, достаточно интересны.Местная власть, по мнению Александра Чумака, в прошлом году просто открестилась от предпринимателей, оставив их один на один со своими проблемами.– На городском уровне никаких программ в поддержку малого и среднего бизнеса не приняли, хотя органы местного самоуправления тоже могли помочь. Мы четыре раза обращались в Харьковский горсовет с просьбой установить ставку единого налога 0% для первой и второй групп – ничего сделано не было. Четыре раза нам ответили, что это нецелесообразно, – рассказывает глава ассоциации.В марте была приостановлена и областная программа по поддержке предпринимателей.– У нас был действующий бизнес-инкубатор, который мы запускали для переселенцев и ветеранов АТО/ООС. Это просто уникальный опыт помощи именно уязвимым категориям по поддержке их предпринимательской активности. Мы могли очень быстро трансформировать этот инструмент в поддержку вообще всех предпринимателей, которые столкнулись с проблемой ограничения деятельности в условиях карантина, помочь им сохранить бизнес. Но, к сожалению, финансирование программы было остановлено, а значит, она не реализовалась, – сетует Александр Чумак.В конце прошлого года Харьковский горсовет все-таки проголосовал за освобождение предпринимателей от платы за аренду коммунального имущества.– Но это произошло 31 декабря, то есть депутаты ввели эту программу всего лишь на один день в 2020 году, – говорит Александр Чумак.В 2021-м она продолжает работать. Однако многие предприниматели даже не знают о ее существовании.– Буквально на днях мы провели информирование через Facebook, через Telegram-канал, путем рассылки: если вы попадете под ограничения, которые могут ввести уже в этом году, то имеете право не платить за аренду коммунального имущества. Но для этого нужно еще уточнить в Департаменте коммунального имущества Харьковского горсовета, что договор аренды заключен именно в отношении коммунального имущества. Потому что многие пойдут сейчас к коммерческим владельцам, а это совсем не то. Очень надеемся, что в мэрии дадут ответы на все вопросы, которые поступают от предпринимателей Харькова.Между тем над Харьковщиной нависла угроза очередного локдауна – статистика ковид-инфицированных и летальных исходов в регионе удручающая. По словам Александра Чумака, бизнес сохранят лишь те предприниматели, которые учли опыт первых двух локдаунов и обеспечили себе запасные варианты.– Мы прекрасно понимаем: надеяться на государство – дело гиблое. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. К сожалению, тому, кто эти запасные варианты не продумал, придется тяжело, – считает глава ассоциации работодателей. – Это, например, понимание, как быстро перейти в онлайн, избавиться от наличных расчетов, создать запас прочности. Понимаю, что финансовая подушка не очень большая, но этот хоть какой-то запас, чтобы пересидеть две недели по домам, не рискуя заразиться новым штаммом коронавируса, который очень агрессивен. Проще будет тем, кто заранее продумал, каким образом проведет переговоры с арендодателем на предмет уменьшения арендных платежей; кто предусмотрел возможность не влететь в штрафы по каким-то обязательствам перед налоговой; кто наладил онлайн-коммуникацию, чтобы общаться между собой и с клиентами. Понятно, что все это не покроет полностью потери, которые понесет бизнес, но хотя бы частично. Мы понимаем, что государство у нас небогатое, и компенсировать всем и все оно не сможет.Не страшен грядущий локдаун и тем предпринимателям, которым удалось кардинально сменить сферу деятельности – на более актуальную и востребованную.– Например, есть люди, которые делали в прошлом году бизнес по изготовлению одноразовых защитных масок как временный. Так вот сейчас он стал для них основным, – говорит Александр Чумак. – Бизнес у них идет очень неплохо. Они продают маски и заказов у них уйма. Буквально два дня назад я общался с одним из таких предпринимателей. У него появилось много заказчиков из Европы – например, в Испанию он отправил сто тысяч масок, потому что у нас качество очень приличное, а стоимость намного ниже. На опте я видел цены до 80 копеек – для Европы это вообще смешные деньги.До лета могут расслабиться и предприниматели, торгующие на рынках.– Что касается ЕСВ, то включительно до мая освободили от уплаты этого взноса и единого налога первую группу – то есть тех, кто торгует на рынках. Так что до июня они могут расслабиться и не платить упомянутые налоги, – отмечает Александр Чумак.