Пасха, или Светлое Христово Воскресение – древнейший и наиболее чтимый христианский праздник. В нынешнем году православные будут отмечать его в мае, а католики – месяцем ранее. Как же исчисляется дата Пасхи?

Светлое Христово Воскресение – переходящий праздник, то есть он не имеет фиксированной даты и каждый год приходится на разные дни. Это связано с тем, что согласно церковному уставу дата его празднования определяется на основании солнечного и лунного календарей, а также с учетом нескольких критериев.Так, Пасха обязательно приходится на воскресный день и всегда отмечается после иудейской Пасхи. Кроме того, она празднуется после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Если же полнолуние наступает раньше 21 марта, то пасхальным считается следующее полнолуние. При этом если полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха будет в следующее воскресенье.Самый простой способ определить дату праздника – воспользоваться пасхалией. Это специальный календарь, в котором Пасха указана на много лет вперед.Христиане западного и восточного обрядов используют разные пасхалии. Таким образом, у православных Пасха в 2021 году согласно александрийской пасхалии приходится на 2 мая. А католики в соответствии с григорианской пасхалией будут отмечать праздник намного раньше – 4 апреля.