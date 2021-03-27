Чужой беды не бывает – в будни и праздники, в снег и дождь, не получая денег, а порой и благодарности, сотни жителей Харьковской области приобщаются к поискам пропавших людей. О нелегкой работе неравнодушных добровольцев «Вечернему Харькову» рассказал координатор и соорганизатор поискового отряда «Милена» Сергей Осман.

Что делать, если ребенок пропал?

Не всех детей находят живыми

Положите дедушке в карман записку

Квадрат за квадратом накрывают всю местность

Сколько это стоит?

Помощь «Милены» бесценна

– Нет. Плюс-минус одинаковое количество. Просто раньше об этом никто не говорил. А сейчас «Милена» выносит эту информацию наружу и поднимает всех на уши.– Безусловно, есть случаи, когда дети теряются, но в основном они просто сбегают из дома. Причины разные.Некоторые уходят, потому что страдают дромоманией. Это заболевание, которое характеризуется тягой к бродяжничеству, к перемене мест. Такие дети просто не могут находиться на одном месте, постоянно хотят путешествовать. Кто-то уходит из семьи из-за конфликтов с родителями, которые ограничивают их в проявления самостоятельности. Бывает, что подростков толкает на улицу первая любовь.Если дело касается малышей, то такие детки чаще всего просто теряются в городе или в пригороде, то есть происходит это не намеренно.– Если ребенок не пришел в обычное время домой, не отвечает на звонки и родителям кажется, что с ним что-то неладно, не стоит тянуть. Чем раньше они начнут действовать, тем больше шансов найти ребенка с кратчайшие сроки живым.Первым делом нужно позвонить в полицию по номеру. После этого можно обращаться к нам в поисковый отряд по телефону. Мы начинаем действовать только после того, как написано заявление в полицию.– Все верно. Я бы посоветовал родителям как можно чаще фотографировать своих детей, чтобы у них всегда были свежие снимки. Случается, что родители располагают только старыми фотографиями ребенка. По мере взросления внешность детей быстро меняется, и по старым фото бывает очень сложно идентифицировать ребенка.Сразу же после обращения в полицию и поисковый отряд нужно обзвонить всех друзей, знакомых, родителей одноклассников, родственников и т.д. Всю собранную информацию записать и позже передать правоохранителям, когда наряд приедет их опрашивать. Также необходимо подготовить вещи ребенка – для кинологов, на случай если для поисков будут привлечены собаки.Желательно, чтобы родители контролировали детей с помощью различных устройств – смарт-часов, мобильного телефона с установленными программами отслеживания. Это тоже немаловажный фактор для успешных поисков.Кроме того, необходимо проверить все аккаунты в соцсетях, которые посещает ребенок. Возможно, появились какие-то новые друзья или подозрительные сообщения. Очень помогает в таких случаях, если у ребенка с родителями доверительные отношения. Тогда взрослые знают, чем интересуется ребенок, какие у него проблемы, в каких соцсетях он зарегистрирован, с кем общается и прочее.– Да, мы выехали ночью, приехали туда в восемь утра, день искали, а потом ночью ехали назад.Поселок небольшой – 1300 местных жителей, в основном двухэтажные дома. Девочка вышла на улицу встречать папу, который живет отдельно. Это было перед 8 Марта – она ждала от него подарка. И... пропала. На место съехались полиция, кинологи, сотрудники Нацгвардии, родственники – искали всем селом. На следующий день прибыли поисковые отряды из всей Украины. Мы тоже присоединились к поискам со своим квадракоптером. Поиски длились до вечера – прочесали весь поселок вдоль и поперек, и неоднократно: все заброшенные здания, все коллекторы, все водные каналы. Отрядами была проведена просто колоссальная работа, но девочку так и не нашли. Было принято решение: поиски на местности прекратить, поскольку все проверили досконально и не один раз. Волонтеры разъехались...На следующий день полицейские нашли тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый мешок, в заброшенном здании. За день до этого все там были – и волонтеры, и полиция, и местные жители, совершал пролет квадракоптер (это здание без крыши). Ничего подозрительного не нашли. То есть тело девочки подбросили, когда поиски закончились. Полиция задержала по подозрению одного из местных жителей.– Да, мы вели поиски этого подростка. Вечером 8 февраля он ушел из дома на улице 23 Августа и не вернулся. Телефон мальчика был выключен. Семья благополучная, ссор не было, ребенок был в хорошем расположении духа. До этого он никогда не уходил из дома. Одноклассники, знакомые отзывались о нем только положительно.Мама сразу забила тревогу. В тот же вечер у них побывали полицейские ювенальной превенции – опрашивали. А в семь часов утра заявка из полиции поступила нам. Мы начали сбор информации и к полудню добровольцы приступили к поискам. Искали до самого вечера – прошерстили всю Алексеевку, весь жилмассив. Далее поиски, уже ночные, переместились в алексеевский лес, потому что поступила информация, что мальчик любил там гулять. Не менее 350 добровольцев, вооружившись мощными фонариками, прочесывали лес. Поутру все квадраты, которые прочесывались, были «закрыты». На следующий день – снова сбор. Съехались волонтеры, полицейские, поиски продолжились.Нашли мальчишку под мостом. Проблема в том, что в ночью выпало достаточно много снега – он засыпал и все следы, и тело. Но все-таки нашли... По предварительной информации, он прыгнул с моста. Сам или с чьей-то «помощью» – разбирается следствие. Мы помогали полиции в поисках автомобилей с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать происшествие.– Плачут. Благодарят. Обнимают...– В основном это старики, страдающие деменцией, потерей памяти, болезнью Альцгеймера. Я бы порекомендовал родственникам таких людей нашивать на одежду бирочки с адресом и телефоном, рассовать по карманам одежды записки с такой же информацией. Есть GPS-маячки, которые тоже можно подкладывать в карманы, либо браслеты с информацией.Расскажу вам еще один случай. Осенью прошлого года пропал дедушка. Отправился с тачкой-кравчучкой на дачу – с поселка Жуковского в сторону Черкасской Лозовой. Сутки его нет, вторые... Мы подключились к поискам, нашли на четвертые сутки живым в яру. У него плохое зрение, а очки он потерял. Сидел все это время в овраге. Осень, ночи холодные. Мы сразу же вызвали скорую. Еще чуть-чуть, и человек просто умер бы от переохлаждения.Случается иногда, что пошел человек по своим делам, стало плохо, упал, попал в больницу, документов нет – и все его ищут. Мы сейчас стараемся наладить отношения с больницами, чтобы они сообщали нам о людях, которые поступают в бессознательном состоянии без документов. Несколько дней назад я был по этому поводу на приеме у и.о. городского головы. Да, эти данные попадают в полицию, но бюрократия съедает драгоценное время. Бывает, что человек неделю лежит в больнице без сознания, его лечат за государственный счет. А когда находят родственников – уже поздно, потому что действительно эффективных, но дорогостоящих препаратов этот человек, понятное дело, не получал. А если бы родных оповестили раньше, его вполне можно было бы спасти, вовремя начав адекватное лечение.– К нам обращаются не только родственники пропавших, но и полиция – у нас налажено сотрудничество. После обращения наши информационные координаторы сразу же начинают сбор информации. Затем делаем ориентировку и распространяем по всевозможным социальным сетям, пабликам, выходим на улицу и расклеиваем объявления, если это необходимо. Правда, в некоторых случаях расклейку не практикуем. Если например, подросток сбежал из дома и возвращаться не хочет, скрывается где-то у знакомых или друзей, то увидев на улице свой портрет, он может испугаться и натворить бед, уехать из города, например. Кроме того, мы опрашиваем свидетелей и принимаем решение о поисках на местности.Назначается координатор, мы бросаем клич о сборе добровольцев. Координатор едет на место, организовывает штаб, чтобы поиски не проходили хаотично. Составляется карта местности, которая разбивается на квадраты. Все люди, изъявившие желание участвовать в поисках, разбиваются на группы. В каждой назначается старший, выдается инвентарь (фонарики, рации), и группы направляется прочесывать свой квадрат. И вот так – квадрат за квадратом – мы накрываем всю местность.– Мы действуем с весны прошлого года. По Харькову и области у нас сформировался костяк – около 60 человек, которые постоянно в работе. Это информационные координаторы, поисковики на местности. Но к нам присоединяется множество добровольцев: увидели призыв принять участие в поисках – поехали.Примерно неделю назад мы участвовали в поисках 11-летнего мальчика из Харькова. Он ушел из дома, оставив записку маме. Через два часа к нам обратились и еще через полчаса на месте было уже 30 наших волонтеров, готовых прочесывать Салтовку, где собственно, и пропал мальчик. Ребенка нашли – он прятался в подъезде, боялся возвращаться домой. Жив-здоров – и это самое главное.Оперативность быстро растет, к нам присоединяется все больше людей. У нас есть филиалы в Киеве, Полтаве, Сумах, после поисков в Херсоне появился и там.– Несколько дней назад проводили поиски в поселке Зарожном Чугуевского района. Мы искали дедушку, который пропал еще 8 или 9 марта. И когда туда приехала наша группа – человек двадцать, наверное, – в полной экипировке, родственники этого старичка начали переживать и раз десять переспросили: «А сколько это будет стоит? Может, за выезд надо что-то платить?». Мы объясняем, что, мол, ничего не нужно, это волонтерское движение. Мы все добровольцы – кто-то доктор, кто-то юрист, кто-то тракторист. Я, например, программист. У всех есть основная деятельность, работа, а в свободное личное время мы выезжаем на такие поиски. Вы знаете, у людей, меняются стереотипы.– Покупаем своими силами, сбрасываемся. Недавно купили квадракоптер для поисков людей с воздуха. Собирали-собирали потихонечку и наконец-то купили. Бывали случаи, когда родственники тех людей, которых мы нашли, хотели отблагодарить. Но деньги мы не берем – это наш принцип. Если кто-то хочет помочь, можно купить инвентарь – рации, фонарики и т.д.– Эта идея преследовала меня давно – еще с 2013 года, когда пропал пятилетний мальчик с аутизмом в поселке Малиновка Чугуевского района. Три дня его искали, нашли живым и здоровым. Я тогда присоединился к организации «Поиск пропавших детей. Украина», был координатором по Харьковской области. Мне очень тяжело было собрать команду – бросал клич в соцсетях, давал объявления. Ничего не получалось. Один-два человека приходили – и сразу уходили.Весной прошлого года пропала шестилетняя Милена в Золочевском районе. Я тоже присоединился к ее поискам. Девочку нашли на следующий день – она умерла от переохлаждения. Тогда съехались около тысячи волонтеров, но координации их действий не было – все действовали хаотично и абсолютно бессистемно. Полиция же организацией поисковиков не занимается. Вот тогда и было принято решение создать отряд на основе активистов, который в подобных случаях мог бы управлять людьми, координировать их действия и тем самым повышать эффективность поисков. Назвали отряд в честь той пропавшей девочки. Первая встреча администраторов поискового отряда «Милена» состоялась в мае прошлого года, и отряд начал развиваться как общественная организация.Поисковые отряды – это феноменальное явление для Украины. Раньше их никогда не было и никто даже не понимал, зачем они нужны, если есть полиция. Но полицейские работают очень медленно, потому что во многих моментах у них просто связаны руки. Законодательная база не позволяет им ускориться – необходимы куча бумаг, множество проверок, передача информации друг другу и так далее. У нас же все происходит намного быстрее.– Мы очень хорошо сотрудничаем с полицией. Там понимают, что все мы делаем общее дело, и наша эффективность очень выросла. Поэтому нас приглашают на поиски на местности, просят поработать в информационном поле. Так что с полицией мы очень плотно взаимодействуем – как с уголовным розыском, так и с ювенальной превенцией.