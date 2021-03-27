Чужой беды не бывает – в будни и праздники, в снег и дождь, не получая денег, а порой и благодарности, сотни жителей Харьковской области приобщаются к поискам пропавших людей. О нелегкой работе неравнодушных добровольцев «Вечернему Харькову» рассказал координатор и соорганизатор поискового отряда «Милена» Сергей Осман.
Что делать, если ребенок пропал?
– Сергей, в социальных сетях очень часто попадается информация о розыске детей. Создается впечатление, что в последнее время в Харькове и области участились случаи пропажи ребятишек. Это действительно так?
– Нет. Плюс-минус одинаковое количество. Просто раньше об этом никто не говорил. А сейчас «Милена» выносит эту информацию наружу и поднимает всех на уши.
– Что же происходит с детьми, которых разыскивают родители, – они теряются, пропадают или просто уходят из дома?
– Безусловно, есть случаи, когда дети теряются, но в основном они просто сбегают из дома. Причины разные.
Некоторые уходят, потому что страдают дромоманией. Это заболевание, которое характеризуется тягой к бродяжничеству, к перемене мест. Такие дети просто не могут находиться на одном месте, постоянно хотят путешествовать. Кто-то уходит из семьи из-за конфликтов с родителями, которые ограничивают их в проявления самостоятельности. Бывает, что подростков толкает на улицу первая любовь.
Если дело касается малышей, то такие детки чаще всего просто теряются в городе или в пригороде, то есть происходит это не намеренно.
– Какой алгоритм действий вы посоветовали бы родителям, если ребенок вовремя не пришел домой. Когда им начинать бить тревогу? Куда бежать, куда звонить? Как правило, люди в такой ситуации, впадают в панику и абсолютно не понимают, что им делать.
– Если ребенок не пришел в обычное время домой, не отвечает на звонки и родителям кажется, что с ним что-то неладно, не стоит тянуть. Чем раньше они начнут действовать, тем больше шансов найти ребенка с кратчайшие сроки живым.
Первым делом нужно позвонить в полицию по номеру 102. После этого можно обращаться к нам в поисковый отряд по телефону 068-777-0-112. Мы начинаем действовать только после того, как написано заявление в полицию.
– Как родители со своей стороны могут помочь в поисках ребенка?Предоставить его фото, аккаунты в соцсетях, описание, в чем был одет... Что еще?
– Все верно. Я бы посоветовал родителям как можно чаще фотографировать своих детей, чтобы у них всегда были свежие снимки. Случается, что родители располагают только старыми фотографиями ребенка. По мере взросления внешность детей быстро меняется, и по старым фото бывает очень сложно идентифицировать ребенка.
Сразу же после обращения в полицию и поисковый отряд нужно обзвонить всех друзей, знакомых, родителей одноклассников, родственников и т.д. Всю собранную информацию записать и позже передать правоохранителям, когда наряд приедет их опрашивать. Также необходимо подготовить вещи ребенка – для кинологов, на случай если для поисков будут привлечены собаки.
Желательно, чтобы родители контролировали детей с помощью различных устройств – смарт-часов, мобильного телефона с установленными программами отслеживания. Это тоже немаловажный фактор для успешных поисков.
Кроме того, необходимо проверить все аккаунты в соцсетях, которые посещает ребенок. Возможно, появились какие-то новые друзья или подозрительные сообщения. Очень помогает в таких случаях, если у ребенка с родителями доверительные отношения. Тогда взрослые знают, чем интересуется ребенок, какие у него проблемы, в каких соцсетях он зарегистрирован, с кем общается и прочее.
Не всех детей находят живыми
– Вся Украина переживала за судьбу семилетней Марии Борисовой из Херсонской области, которую искали несколько дней. Насколько я знаю, ваш отряд тоже участвовал в ее поисках. Как они проходили?
– Да, мы выехали ночью, приехали туда в восемь утра, день искали, а потом ночью ехали назад.
Поселок небольшой – 1300 местных жителей, в основном двухэтажные дома. Девочка вышла на улицу встречать папу, который живет отдельно. Это было перед 8 Марта – она ждала от него подарка. И... пропала. На место съехались полиция, кинологи, сотрудники Нацгвардии, родственники – искали всем селом. На следующий день прибыли поисковые отряды из всей Украины. Мы тоже присоединились к поискам со своим квадракоптером. Поиски длились до вечера – прочесали весь поселок вдоль и поперек, и неоднократно: все заброшенные здания, все коллекторы, все водные каналы. Отрядами была проведена просто колоссальная работа, но девочку так и не нашли. Было принято решение: поиски на местности прекратить, поскольку все проверили досконально и не один раз. Волонтеры разъехались...
На следующий день полицейские нашли тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый мешок, в заброшенном здании. За день до этого все там были – и волонтеры, и полиция, и местные жители, совершал пролет квадракоптер (это здание без крыши). Ничего подозрительного не нашли. То есть тело девочки подбросили, когда поиски закончились. Полиция задержала по подозрению одного из местных жителей.
– Не менее нашумевший случай произошел в Харькове. Мальчик ушел из дому и был найден мертвым под мостом...
– Да, мы вели поиски этого подростка. Вечером 8 февраля он ушел из дома на улице 23 Августа и не вернулся. Телефон мальчика был выключен. Семья благополучная, ссор не было, ребенок был в хорошем расположении духа. До этого он никогда не уходил из дома. Одноклассники, знакомые отзывались о нем только положительно.
Мама сразу забила тревогу. В тот же вечер у них побывали полицейские ювенальной превенции – опрашивали. А в семь часов утра заявка из полиции поступила нам. Мы начали сбор информации и к полудню добровольцы приступили к поискам. Искали до самого вечера – прошерстили всю Алексеевку, весь жилмассив. Далее поиски, уже ночные, переместились в алексеевский лес, потому что поступила информация, что мальчик любил там гулять. Не менее 350 добровольцев, вооружившись мощными фонариками, прочесывали лес. Поутру все квадраты, которые прочесывались, были «закрыты». На следующий день – снова сбор. Съехались волонтеры, полицейские, поиски продолжились.
Нашли мальчишку под мостом. Проблема в том, что в ночью выпало достаточно много снега – он засыпал и все следы, и тело. Но все-таки нашли... По предварительной информации, он прыгнул с моста. Сам или с чьей-то «помощью» – разбирается следствие. Мы помогали полиции в поисках автомобилей с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать происшествие.
– К счастью, удачных поисков гораздо больше. Приятно видеть в соцсетях объявление о розыске ребенка с резюме: «Найден. Жив». Как реагируют родители, когда находятся их потеряшки?
– Плачут. Благодарят. Обнимают...
Положите дедушке в карман записку
– Вы организовываете поиски не только детей, но и взрослых. Что с ними происходит? Почему они пропадают?
– В основном это старики, страдающие деменцией, потерей памяти, болезнью Альцгеймера. Я бы порекомендовал родственникам таких людей нашивать на одежду бирочки с адресом и телефоном, рассовать по карманам одежды записки с такой же информацией. Есть GPS-маячки, которые тоже можно подкладывать в карманы, либо браслеты с информацией.
Расскажу вам еще один случай. Осенью прошлого года пропал дедушка. Отправился с тачкой-кравчучкой на дачу – с поселка Жуковского в сторону Черкасской Лозовой. Сутки его нет, вторые... Мы подключились к поискам, нашли на четвертые сутки живым в яру. У него плохое зрение, а очки он потерял. Сидел все это время в овраге. Осень, ночи холодные. Мы сразу же вызвали скорую. Еще чуть-чуть, и человек просто умер бы от переохлаждения.
Случается иногда, что пошел человек по своим делам, стало плохо, упал, попал в больницу, документов нет – и все его ищут. Мы сейчас стараемся наладить отношения с больницами, чтобы они сообщали нам о людях, которые поступают в бессознательном состоянии без документов. Несколько дней назад я был по этому поводу на приеме у и.о. городского головы. Да, эти данные попадают в полицию, но бюрократия съедает драгоценное время. Бывает, что человек неделю лежит в больнице без сознания, его лечат за государственный счет. А когда находят родственников – уже поздно, потому что действительно эффективных, но дорогостоящих препаратов этот человек, понятное дело, не получал. А если бы родных оповестили раньше, его вполне можно было бы спасти, вовремя начав адекватное лечение.
Квадрат за квадратом накрывают всю местность
– Сергей, в чем, собственно, заключается работа поискового отряда. Что происходит с момента поступления к вам заявления?
– К нам обращаются не только родственники пропавших, но и полиция – у нас налажено сотрудничество. После обращения наши информационные координаторы сразу же начинают сбор информации. Затем делаем ориентировку и распространяем по всевозможным социальным сетям, пабликам, выходим на улицу и расклеиваем объявления, если это необходимо. Правда, в некоторых случаях расклейку не практикуем. Если например, подросток сбежал из дома и возвращаться не хочет, скрывается где-то у знакомых или друзей, то увидев на улице свой портрет, он может испугаться и натворить бед, уехать из города, например. Кроме того, мы опрашиваем свидетелей и принимаем решение о поисках на местности.
Назначается координатор, мы бросаем клич о сборе добровольцев. Координатор едет на место, организовывает штаб, чтобы поиски не проходили хаотично. Составляется карта местности, которая разбивается на квадраты. Все люди, изъявившие желание участвовать в поисках, разбиваются на группы. В каждой назначается старший, выдается инвентарь (фонарики, рации), и группы направляется прочесывать свой квадрат. И вот так – квадрат за квадратом – мы накрываем всю местность.
– Сколько же добровольцев в вашей организации? Или их количество постоянно меняется – кто-то присоединяется, кто-то уходит?
– Мы действуем с весны прошлого года. По Харькову и области у нас сформировался костяк – около 60 человек, которые постоянно в работе. Это информационные координаторы, поисковики на местности. Но к нам присоединяется множество добровольцев: увидели призыв принять участие в поисках – поехали.
Примерно неделю назад мы участвовали в поисках 11-летнего мальчика из Харькова. Он ушел из дома, оставив записку маме. Через два часа к нам обратились и еще через полчаса на месте было уже 30 наших волонтеров, готовых прочесывать Салтовку, где собственно, и пропал мальчик. Ребенка нашли – он прятался в подъезде, боялся возвращаться домой. Жив-здоров – и это самое главное.
Оперативность быстро растет, к нам присоединяется все больше людей. У нас есть филиалы в Киеве, Полтаве, Сумах, после поисков в Херсоне появился и там.
Сколько это стоит?
– Вы работаете бесплатно, но это наверняка знают не все. Часто ли приходится слышать вопрос: «Сколько это стоит?» – от людей, которые обращаются за помощью?
– Несколько дней назад проводили поиски в поселке Зарожном Чугуевского района. Мы искали дедушку, который пропал еще 8 или 9 марта. И когда туда приехала наша группа – человек двадцать, наверное, – в полной экипировке, родственники этого старичка начали переживать и раз десять переспросили: «А сколько это будет стоит? Может, за выезд надо что-то платить?». Мы объясняем, что, мол, ничего не нужно, это волонтерское движение. Мы все добровольцы – кто-то доктор, кто-то юрист, кто-то тракторист. Я, например, программист. У всех есть основная деятельность, работа, а в свободное личное время мы выезжаем на такие поиски. Вы знаете, у людей, меняются стереотипы.
– Однако какое-то финансирование вашей организации все же необходимо? За какие деньги вы приобретаете экипировку, инвентарь, которые используете во время поисков?
– Покупаем своими силами, сбрасываемся. Недавно купили квадракоптер для поисков людей с воздуха. Собирали-собирали потихонечку и наконец-то купили. Бывали случаи, когда родственники тех людей, которых мы нашли, хотели отблагодарить. Но деньги мы не берем – это наш принцип. Если кто-то хочет помочь, можно купить инвентарь – рации, фонарики и т.д.
Помощь «Милены» бесценна
– Поисковый отряд «Милена» функционирует уже год. А как возникла идея его создания?
– Эта идея преследовала меня давно – еще с 2013 года, когда пропал пятилетний мальчик с аутизмом в поселке Малиновка Чугуевского района. Три дня его искали, нашли живым и здоровым. Я тогда присоединился к организации «Поиск пропавших детей. Украина», был координатором по Харьковской области. Мне очень тяжело было собрать команду – бросал клич в соцсетях, давал объявления. Ничего не получалось. Один-два человека приходили – и сразу уходили.
Весной прошлого года пропала шестилетняя Милена в Золочевском районе. Я тоже присоединился к ее поискам. Девочку нашли на следующий день – она умерла от переохлаждения. Тогда съехались около тысячи волонтеров, но координации их действий не было – все действовали хаотично и абсолютно бессистемно. Полиция же организацией поисковиков не занимается. Вот тогда и было принято решение создать отряд на основе активистов, который в подобных случаях мог бы управлять людьми, координировать их действия и тем самым повышать эффективность поисков. Назвали отряд в честь той пропавшей девочки. Первая встреча администраторов поискового отряда «Милена» состоялась в мае прошлого года, и отряд начал развиваться как общественная организация.
Поисковые отряды – это феноменальное явление для Украины. Раньше их никогда не было и никто даже не понимал, зачем они нужны, если есть полиция. Но полицейские работают очень медленно, потому что во многих моментах у них просто связаны руки. Законодательная база не позволяет им ускориться – необходимы куча бумаг, множество проверок, передача информации друг другу и так далее. У нас же все происходит намного быстрее.
– Мне приходилось общаться с представителями ювенальной превенции – правоохранители очень ценят вашу работу. Говорят, что ваша помощь бесценна.
– Мы очень хорошо сотрудничаем с полицией. Там понимают, что все мы делаем общее дело, и наша эффективность очень выросла. Поэтому нас приглашают на поиски на местности, просят поработать в информационном поле. Так что с полицией мы очень плотно взаимодействуем – как с уголовным розыском, так и с ювенальной превенцией.