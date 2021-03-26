Михаил Добкин, который был Харьковским городским головой в 2006-2010 годах, выступил с инициативой создания общественного движения в защиту и сохранение лесов Слобожанщины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале , таким образом отреагировав на продолжающуюся бесконтрольную вырубкулесов в Харьковской области.«К сожалению, это приобретает катастрофический масштаб. И дело тут не в Сысе (Виктор Сыса, экс-директор Гутянскоголесхоза, получивший скандальную известность за коррупцию и незаконную вырубку лесов – ред.). Сыса это инструмент реализации преступного замысла. Не будет этого Сысыпоявятся другие сысы. Природа этого мерзкого явления заключается в отсутствии контроля представителями власти за тем, что происходит в зоне их персональной ответственности», – написал Добкин.Политик отметил, что ничего не изменилось даже после личного звонка Сысе и поручений президента Владимира Зеленского прекратить незаконную вырубку леса.«Если хотим сохранить оставленную нам нашими отцами природу, молчать нельзя! Инициирую создание общественного движения в защиту и сохранение лесов Слобожанщины», – акцентировал Добкин.Напомним, в июле 2019 года во время рабочей поездки на Харьковщину президент Украины Владимир Зеленский был шокирован масштабами незаконной вырубки лесов и созвал экстренное совещание по этому поводу. Он лично позвонил Виктору Сысе, который контролировал незаконные вырубки и пригрозил увольнением.Кроме того, Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов.Отметим, что Сысу таки уволили , однако лишь январе 2020 года.