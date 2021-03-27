Движение транспорта по улице Гражданской на участке от пер. Слесарного до Харьковской набережной будет закрыто до 21 мая, сообщили в городской диспетчерской службе. Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пер. Слесарному, ул. Короленко, пр. Московскому и другим.

Кроме того, до 1 июня ограничивается движение транспорта по Московскому проспекту на участке от ул. Свистуна до ул. Саблева, говорится в сообщении Департамента инфраструктуры горсовета. Объезд закрытого участка осуществлять по свободной от выполнения работ полосе.Напомним, в центре Харькова также перекрыт участок ул. Пушкинской. Движение транспорта на участке от пер. Мечникова до ул. Короленко запрещено до 20 апреля. Это связано со строительством сетей водоснабжения ТРЦ "Никольский". Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.Между тем пер.Воробьева планируют сделать пешеходным для проведения там на постоянной основе различных культурных мероприятий. С таким предложением в горсовет обратились представители молодежных организаций города.В прошлом году, когда на этом месте проводился фестиваль «Самі собі фест», улица ожила: работали ярмарка, фуд-корты, выставки художников, проводились различные лекции. По словам активистов, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий и объединения людей в творческое сообщество) на постоянной основе.