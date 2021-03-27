Еврокомиссия одобрила решение о применении системы ETIAS. Она предполагает, что туристам, приезжающим из третьих стран в государства Шенгенской зоны по безвизовому режиму, необходимо будет предварительно получать специальное электронное разрешение на въезд.

Путешественники смогут подавать заявки на получение разрешения через специальный веб-сайт или мобильное приложение, заплатив при этом сбор семь евро и указав данные проездного документа, сообщается на сайте Еврокомиссии.После заполнения заявки система проверяет данные и выдает либо не выдает разрешение на въезд в выбранную страну. В Еврокомиссии заверяют, что это может занять несколько минут, в отдельных случаях – до 96 часов. Проверять наличие заполненной заявки будут на контроле при пересечении границы, а срок ее действия составит три года.Без полученного предварительного разрешения въезд на территорию стран Шенгенской зоны будет запрещен.В Еврокомиссии подчеркнули, что в случае отказа человек сможет обжаловать это в апелляционном суде того государства, которое приняло такое решение.Система начнет работать ориентировочно к концу 2022 года – до этого времени при въезде в государства Шенгенской зоны будут действовать лишь уже существующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.Напомним, ETIAS – европейская туристическая информационная и авторизационная система. Идея ее создания появилась в 2016 году – для проверки лиц, которые въезжают в ЕС по безвизовому режиму.