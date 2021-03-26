Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 27-28 марта.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – переменчивая облачность, без существенных осадков, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 0-2 градуса тепла, днем – 8-10 градусов выше нуля.В воскресенье – облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром - туман, ветер – 3-8 м/с.Температура воздуха ночью – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 7-12 градусов выше нуля.