Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, будет запрещено с 9:00 до 16:00 29 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.В связи с этим, трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - разворотный круг «Ул. Мухачева».