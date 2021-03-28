Государственная налоговая служба Украины ввела новый онлайн-сервис для упрощения общения граждан с органами власти и частными организациями. Платформа позволяет получать сведения из ГНС, не обращаясь в отделения.

Сведения из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов можно получить в электронном виде, сообщается на сайте ведомства.Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ГНС, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме. Получатель электронного документа имеет возможность идентифицировать подписчика такого документа.Еще одна новая функция в рамках нового е-сервиса позволяет получить информацию о своих доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет с поквартальной разбивкой.