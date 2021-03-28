Лен мнется, шерсть садится, хлопок выцветает… Но несмотря на это, натуральные ткани не теряют своей актуальности. К тому же они гораздо полезнее для здоровья, чем искусственные.

Сколько бы ни лютовала зима, рано или поздно в Харьков все же пожалует весна. А там и лето не за горами. В эту пору года лучше отдавать предпочтение все же натуральным тканям – шелку, льну и хлопку. Их волокна состоят из природных элементов.На сегодняшний день очень важна такая тенденция: «Лучше качество, нежели количество», поэтому, приобретая первоклассный материал, вы не только будете его долго носить, но и останетесь в тренде.— это такой вид ткани, который позволяет создавать нужные формы. Он больше всего подходит для создания платьев в стиле newlook: пышная юбка, формообразующие складки. Пряжа и нити для выработки жаккардовых тканей могут состоять как из натуральных волокон, так и из химических. Если вы настроены на натуральные ткани, внимательно смотрите, что покупаете. Жаккардовые ткани прочны и долговечны, хорошо сохраняются после стирки и не растягиваются. Но и стоят недешево, ведь их производство достаточно затратно.– наиболее подходящий материал для легкой одежды. Например, в футболке из чистого хлопка будет не так жарко в сильный зной. К тому же хлопковые ткани очень хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Также из этого материала шьется одежда для маленьких детей.обладает прекрасными свойствами – он не раздражает кожу, позволяет регулировать воздухообмен, летом дарит прохладу. У такой ткани самые высокие показатели гигроскопичности, то есть льняная одежда не прилипает к телу.– гладкая комфортная ткань, которая отличается прекрасными гигиеническими свойствами и позволяет коже дышать. Правильный уход за шелковой одеждой подразумевает только ручную стирку при температуре воды не выше 30°С в щадящем режиме. Сушить изделия следует в затененном месте, а гладить слегка нагретым утюгом.