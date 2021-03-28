Работу коксового завода временно прекратили, а директору предприятия вручили подозрение.

Следователи установили, что руководство коксового завода организовало производственный процесс с грубыми нарушениями экологических норм,сообщил глава регионального пресс-центра СБУ Владислав Абдула.– На протяжении восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы в воздух загрязняющих веществ без соответствующего разрешения, – говорит Владислав Абдула.Ранее руководство коксового завода привлекали к админотвественности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Несмотря на это, предприятие не выполнило предписания и разрешение на выбросы загрязняющих веществ не получало. Не остановили процесс и акции жителей города.– Директор предприятия, которое специализируется на коксохимической промышленности, знал об отсутствии соответствующих разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Несмотря на это, в период с января по сентябрь 2020 года он организовал производство кокса и каменноугольной смолы, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу загрязняющих веществ и материалов, – отметил руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов.Согласно заключению экспертов ННЦ «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса», сумма ущерба, который нанес окружающей среде завод, составляет почти 3,5 миллиона гривен.Под процессуальным руководством Новобаварский окружной прокуратуры Харькова сообщено о подозрении директору предприятия по факту загрязнения атмосферного воздуха, что повлекло опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 241 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.